Hamas: Necef'teki protestolar İsrail'in halkımıza karşı acizliğinin göstergesidir

Hamas, Necef (Negev) Çölü'ndeki Filistinli bedevilerin arazi mülkiyetlerini tehdit eden "ağaçlandırma" projesine karşı sürdürdüğü protestoları, " İsrail'in Filistin halkına karşı acizliğinin" göstergesi olarak değerlendirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli bedevilerin İsrail'in güneyinde yer alan Necef Çölü'ndeki arazileri için birkaç günden beri düzenledikleri protestolara dikkati çekti.

"İşgal altındaki Necef bölgesinde halkımızın sergilediği tutum, Siyonist işgalcinin tüm sömürgeci araçlarına rağmen Filistin halkına karşı acizliğini gözler önüne seriyor." ifadelerini kullanan Kasım, Filistin ulusal hareketinin tüm alanlarda sömürgeye karşı ilerleme kaydettiğini ifade etti.

Kasım, bölgedeki bu mücadelenin Filistin halkının toprakları ve haklarına kavuşmadan sona ermesinin mümkün olmadığına işaret etti.

Tartışmalı ağaçlandırma kampanyası

Necef bölgesindeki Arap köylerine elektrik ve su gibi hayati altyapı hizmetlerini sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinli bedevilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Bölgenin yerel halkı Filistinli bedeviler, Siyonist Yahudi Ulusal Fonu tarafından yürütülen ağaçlandırma faaliyetlerine, yüzyıllardır yaşadıkları topraklara el konulması ve "Yahudileştirme" maksadıyla yapıldığı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Yerliler, bölgelerindeki bu girişime karşı düzenledikleri protestolarda arazi mülkiyetlerinin tanınmasını talep ediyor.

İsrail güçleri, birkaç günden beri devam eden protestolarda şu ana kadar 87 kişiyi gözaltına aldı.

Necef Çölü'nde tamamı Filistinli bedevi 85 bin kişinin yaşadığı 38 Arap köyü bulunuyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail bugüne kadar 220 bin İsrail vatandaşı Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.

AA / Mahmut Geldi - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet