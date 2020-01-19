Hamas, Mısır'la ilişkilerinde gerginlik olmadığını bildirdi

19.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 19.01.2020 18:20

Hamas, Mısır'la arasında anlaşmazlık yaşandığına ilişkin iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Hareketin Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Basın Müşaviri Tahir en-Nunu, yaptığı yazılı açıklamada, "Kahire yönetimiyle istikrarlı ilişkilerimiz var, tüm alanlarda da iş birliği ve koordinasyon içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Nunu, Heniyye'nin Mısır ile gelişen ilişkilere ve Mısır'ın Filistin meselesinde oynadığı merkezi role özel önem verdiğini vurguladı.

Hamas'ın komşu ve dost ülkelerle ilişkilerinin, bu ülkelerin iç işlerine karışmama temeli üzerine bina edildiğini belirten Nunu, Heniyye'nin yurt dışı turunun Filistin meselesine siyasi destek toplamayı hedeflediğini kaydetti.

İsrail basınında, Heniyye'nin ay başında İran'a gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle Mısır ile arasında anlaşmazlıklar yaşandığı yönünde haberler yer almıştı.

Heniyye, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda öldürülmesi nedeniyle taziye için 6 Ocak'ta İran'a gitmişti.

Kaynak: AA