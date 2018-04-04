Hamas Lideri, Katar Emiri ile Telefonda Görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin telefon görüşmesinde, İsrail'in, Gazze sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere yönelik ihlalleri ele alındı.

Heniyye ile Katar Emiri arasında geçen konuşmada, Gazze sınırında Toprak Günü'nün 42'nci yılında barışçıl eylem düzenleyen Filistinlilere müdahale eden ve savunmasız halka orantısız güç kullanan İsrail'in ihlalleri gündeme geldi.

Büyük Dönüş yürüyüşleriyle ilgili ulusal bir konsensüsün sağlandığına dikkati çeken Heniyye, İsrail'e rağmen yürüyüşün devam edeceğini söyledi.

Katar Emiri Temim de ülkesinin Filistin halkıyla tam bir dayanışma içinde olduğunu, Katar diplomasisini bir an önce harekete geçmesi ve konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BGMK) yeniden taşınması için çalışması konusunda görevlendireceğini ifade etti.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden beri 19 Filistinli şehit oldu, bin 500'den fazlası yaralandı.

Filistinliler bu barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.