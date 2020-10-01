Hamas lideri Heniyye yeni Kuveyt Emiri'yle telefonda görüştü
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Hamas lideri Heniyye yeni Kuveyt Emiri'yle telefonda görüştü

01.10.2020 00:15 | Son Güncelleme: 01.10.2020 00:18
Hamas lideri Heniyye yeni Kuveyt Emiri'yle telefonda görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Kuveyt'in yeni Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Kuveyt'in yeni Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Heniyye, Şeyh Nevvaf'a Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerinde bulundu.

Görüşmede Heniyye, merhum Emir Sabah'ın Filistin halkı ve davasına destek konusundaki sabit tutumunu hatırlatarak, "Kuveyt (yeni Emir Şeyh Nevvaf"ın yönetiminde) başta Filistin davası olmak üzere ümmetin meseleleri konusunda vefalı olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Yeni Kuveyt Emiri Nevvaf da bu sabit tutumu takdir ettiğini belirterek, "Filistin davasına destek verme konusunda merhum Emir Sabah'ın yolundan gideceğini" ifade etti.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 91 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ülkenin yeni Emir'i olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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