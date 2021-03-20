Hamas lideri Heniyye, Türk milletvekillerine, İsrail'in işlediği suçlara karşı durma çağrısı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hamas lideri Heniyye, Türk milletvekillerine, İsrail'in işlediği suçlara karşı durma çağrısı yaptı

20.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:11
Hamas lideri Heniyye, Türk milletvekillerine, İsrail'in işlediği suçlara karşı durma çağrısı yaptı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Türk milletvekilleriyle gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin İsrail'in işlediği suçlara karşı durmasını istedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Türk milletvekilleriyle gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin İsrail'in işlediği suçlara karşı durmasını istedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İstanbul'da Türk milletvekilleri ve yetkililerle bir araya geldi.

Görüşmede Heniyye'nin yanı sıra Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Dostluk Grubu üyesi bazı milletvekilleri ve yerel yönetim yetkilileri katıldı.

Heniyye görüşmede, TBMM'den ve meclis içindeki partilerden İsrail'in, Kudüs'te ve banliyölerinde uyguladığı "Filistinlilere ait evleri yıkma ve toplu tehcir" politikalarına karşı durmasını istedi.

İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların önüne geçilmesi için bölgesel ve uluslararası parlamentolarla birlikte hareket etme çağrısında bulunan Heniyye, Türkiye'nin bu alanda diplomatik ve siyasi becerilere sahip olduğunu kaydetti.

Heniyye, İsrail'in, Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki 7 aileyi evlerinden çıkarma kararının, insani bir suç ve evsiz kalacak insanlar için bir felaket olacağını vurguladı.

Doğu Kudüs'teki İsrail Merkez Mahkemesi, bu yılın başından itibaren İsrailli yerleşimcilerin lehine 7 ailenin evlerinden tahliye edilmesi yönündeki kararı onaylamıştı.

Mahallede, 1956'dan bu yana 27 evde 37 Filistinli aile yaşıyor. Ancak yasa dışı Yahudi yerleşimciler, İsrail Parlamentosunun 1970 yılında kabul ettiği yasaya dayanarak bu kişileri evlerinden çıkarmaya çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Vladimir Putin Devlet Bahçeli
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Çağatay Ulusoy İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Caner Erkin Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hamas lideri Heniyye, Türk milletvekillerine, İsrail'in işlediği suçlara karşı durma çağrısı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 17:12:28. #1.14#
title