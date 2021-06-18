Hamas lideri Heniyye, Rabat'taki Kudüs Beytülmal Ajansı'nı ziyaret etti

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki Filistinli heyet, Kudüs Beytülmal Ajansı'na ziyarette bulundu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki Filistinli heyet, Kudüs Beytülmal Ajansı'na ziyarette bulundu.

Fas ziyareti kapsamındaki üçüncü gününde beraberindeki heyetle başkent Rabat'ta ajans merkezini ziyaret eden Heniyye, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Görüşmede, ajansın Filistin'de yürüttüğü çalışmaların niteliği ve Kudüs kentindeki rolüne ilişkin konular değerlendirildi.

Heniyye'nin, ajansın Filistin sorununda oynadığı rolden övgüyle bahsettiği belirtildi.

Heniyye başkanlığındaki Filistin heyetinin bugün akşam saatlerinde Fas'taki siyasi partilerle görüşmesi bekleniyor.

Hamas lideri Heniyye, 15 Haziran'da Filistin'deki son gelişmeleri görüşmek üzere geldiği Fas'ta Başbakan Sadeddin el-Osmani ve Meclis Başkanı Habib el-Maliki tarafından kabul edilmişti.

Kudüs Beytülmal Ajansı 1975 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde kuruldu.

Ajansın görevi, işgal altındaki Kudüs'ü kurtarmak için kentin kurumlarına yardım yardım etmek ve bağış toplayarak kaynak seferberliği yapmak olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın