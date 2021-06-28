Hamas lideri Heniyye: "Lübnan'da hiçbir kesimin işgalci İsrail'e karşı tutumunu biz belirlemiyoruz"
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Hamas lideri Heniyye: "Lübnan'da hiçbir kesimin işgalci İsrail'e karşı tutumunu biz belirlemiyoruz"

Hamas lideri Heniyye: 'Lübnan'da hiçbir kesimin işgalci İsrail'e karşı tutumunu biz belirlemiyoruz'
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Lübnan'daki hiçbir kesimin İsrail'e karşı tutumunu belirlemediklerini söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Lübnan'daki hiçbir kesimin İsrail'e karşı tutumunu belirlemediklerini söyledi.

Heniyye beraberindeki heyetle, birçok Arap ülkesini içeren yurt dışı turu kapsamında geldiği Lübnan'da, temaslarına Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşerek başladı.

Görüşmenin ardından Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kısa bir basın toplantısı düzenleyen Heniyye, Lübnan için güven ve istikrar temennisinde bulundu.

Heniyye, "Lübnan egemen bir ülke ve bağımsız karar sahibidir, Filistinli kardeşlerini de nasıl destekleyeceği kararını kendisi belirler. Dolayısıyla Lübnan'da hiçbir kesimin işgalci İsrail'e karşı tutumunu biz belirlemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistinli mültecilerin kaldığı ülkelerden kendi vatanlarına geri dönüş hakkı ve alternatif vatan arayışının reddedilmesi başta olmak üzere Filistin halkının değişmez değerlerine bağlılıklarını yinelediklerini aktaran Heniyye, Filistinli mültecilerin misafir olarak kaldıkları Lübnan'ın güven ve istikrarına katkı sunmaları gerektiğini belirtti.

Heniyye ve beraberindeki Hamas heyeti, daha sonra Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab'ı da makamlarında ziyaret etti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, İsrail saldırıları sonrası çıktığı yurt dışı turu kapsamında Mısır, Fas ve Moritanya'yı ziyaret etmişti.

Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi tarafından, Filistin Merkez İstatistik Bürosu ve Lübnan Merkez İstatistik İdaresinin desteğiyle 2017'de hazırlanan rapora göre, Lübnan'da 12 kampta 174 bin 422 Filistinli mülteci yaşıyor.

Hamas lideri Heniyye: 'Lübnan'da hiçbir kesimin işgalci İsrail'e karşı tutumunu biz belirlemiyoruz'
Hamas lideri Heniyye: 'Lübnan'da hiçbir kesimin işgalci İsrail'e karşı tutumunu biz belirlemiyoruz'
Hamas lideri Heniyye: 'Lübnan'da hiçbir kesimin işgalci İsrail'e karşı tutumunu biz belirlemiyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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