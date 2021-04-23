Hamas lideri Heniyye Kudüs'ün İsrail işgaline boyun eğmesinin mümkün olmadığını söyledi
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Hamas lideri Heniyye Kudüs'ün İsrail işgaline boyun eğmesinin mümkün olmadığını söyledi

Hamas lideri Heniyye Kudüs'ün İsrail işgaline boyun eğmesinin mümkün olmadığını söyledi
Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Kudüs'ün İsrail işgaline ve faşist politikasına boyun eğmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Kudüs'ün İsrail işgaline ve faşist politikasına boyun eğmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Heniyye, işgal altındaki Doğu Kudüs'te çıkan olaylara ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, "Kudüs mücadelesi, bir medeniyet, kimlik ve varoluş mücadelesidir. Ayrıca işgal altındaki bir halkın işgal güçleriyle bir irade mücadelesidir." ifadesine yer verdi.

Kudüs'teki Filistinlilerin, yürüttükleri bu kimlik ve irade mücadelesinde yalnız olmadığını vurgulayan Heniyye, Kudüs halkını, topraklarını ve kutsal değerlerini savunacaklarını, İsrail işgalinin yok etmeye çalıştığı Kudüs'ün Arap ve İslami kimliğini somutlaştıracaklarını kaydetti.

Hamas lideri, açıklamasında, "Kutsal şehirde yaşananlar, bu kentin Filistin, Arap ve İslami bir kent olduğunu ve İsrail işgaline ve faşist politikasına boyun eğmesinin mümkün olmadığını vurguluyor." ifadelerini kullandı.

İsrail polisinin, dün, işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahalesinde 105 kişi yaralanmıştı.

İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor, İsrail polisi de onlara müdahale ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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