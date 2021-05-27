Hamas lideri Heniyye, Katar'ın Gazze'nin yeniden imarı konusundaki desteğinden memnuniyet duyduğunu bildirdi
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Hamas lideri Heniyye, Katar'ın Gazze'nin yeniden imarı konusundaki desteğinden memnuniyet duyduğunu bildirdi

Hamas lideri Heniyye, Katar'ın Gazze'nin yeniden imarı konusundaki desteğinden memnuniyet duyduğunu bildirdi
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar'ın İsrail saldırılarından büyük zarar gören Gazze Şeridi'nin yeniden imarı için sağlayacağı desteğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar'ın İsrail saldırılarından büyük zarar gören Gazze Şeridi'nin yeniden imarı için sağlayacağı desteğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin yeniden imarına katkıda bulunmak için 500 milyon dolarlık destekte bulunma kararı veren Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye cömert tutumu karşısında içten teşekkürlerini ve takdirini iletti.

Bu Arap tutumunun, Katar'ın asaletini ve Filistin halkının her daim yanında yer alan duruşunu; Filistin direnişine yönelik desteğini yansıttığını kaydeden Heniyye, özellikle ablukanın uygulandığı yıllarda Katar'ın bölgeye sunduğu sürekli ve genişletilmiş desteğinden övgüyle söz etti.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, dün Katar Emiri Şeyh Temim'in talimatıyla ülkesinin Gazze'nin yeniden imarı için 500 milyon dolarlık destekte bulunacağını duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Muhammed el-İmadi başkanlığındaki Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, Gazze halkına hizmet eden ve yıllardır süren ablukanın etkilerini hafifleten projelerin hayata geçirilmesinde büyük rol oynuyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de İsrail saldırılarından büyük zarar gören Gazze'nin imarı için 500 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybederken 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da büyük oranda hasar görmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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