Hamas Lideri Heniyye, İzmir depremiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
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Hamas Lideri Heniyye, İzmir depremiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

31.10.2020 02:55 | Son Güncelleme: 31.10.2020 02:58
Hamas Lideri Heniyye, İzmir depremiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyede bulundu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyede bulundu.

Hamas Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, Heniyye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştü.

Heniyye'nin depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralananlar için geçmiş olsun dileğinde bulunduğu belirtilen açıklamada, böyle zor bir zamanda Türkiye'nin yanında yer aldıklarını belirttiği aktarıldı.

Depremin yankısının, tüm Filistinlilerin kalbini yaraladığı belirtilen açıklamaya göre Heniyye, Türkiye'nin birlik ve beraberliği sayesinde bu sıkıntıyı atlatacağından emin olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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