Hamas lideri Heniyye, İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci olmasına itiraz etti

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye olarak kabul edilmesi kararına itirazda bulundu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye olarak kabul edilmesi kararına itirazda bulundu.

Heniyye Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'e gönderdiği mektupta, İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye olarak kabul edilmesi kararının geri alınmasını istedi.

Heniyye mektupta, "Komisyon Başkanı Musa Faki'yi Filistin halkını ve Filistin'i destekleyen tüm Afrika halklarını şok eden bu kararı geri almaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kararın, Afrika Birliğinin Filistin meselesine yönelik tarihsel duruşunu yansıtmadığını belirten Heniyye, "Afrika Birliğinin üzerine kurulduğu tüm değer ve ilkelerle çelişen bu kararı Hareket (Hamas ) kınamakta ve protesto etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığından 22 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Addis Ababa Büyükelçisi Aleligne Admasu, 2002'den beri ilk kez Afrika Birliğine gözlemci üye olarak kabul mektubunu sundu." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak