Hamas lideri Heniyye: "Halkımız tüm parçaları ve görüşleriyle birleşti, kutsallarını savunma siperinde buluştu"
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Hamas lideri Heniyye: "Halkımız tüm parçaları ve görüşleriyle birleşti, kutsallarını savunma siperinde buluştu"

Hamas lideri Heniyye: 'Halkımız tüm parçaları ve görüşleriyle birleşti, kutsallarını savunma siperinde buluştu'
Anadolu Ajansı / Enes Canlı - Haberler | Güncel

Filistinli direniş örgütü Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıya karşı halkın tüm parçalarıyla birleştiğini belirterek, İsrail'in "işgali kılıfına uydurma ve oldu bittileri dayatmasının artık kabul edilemez olduğunu" söyledi.

Filistinli direniş örgütü Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıya karşı halkın tüm parçalarıyla birleştiğini belirterek, İsrail'in "işgali kılıfına uydurma ve oldu bittileri dayatmasının artık kabul edilemez olduğunu" söyledi.

Heniyye, İsrail ordusunun Gazze saldırısı ve buna karşı yapılan misillemeye ilişkin canlı yayında konuştu.

Son olaylar neticesinde Kudüs ve Gazze'nin ayrıştırılması planının çöktüğünü ve ikisinin artık bir bütün olduğunu aktaran Heniyye, "İsrail'i fanatiklerini Aksa'dan uzak tutmaya zorladık. Halkımız tüm parçaları ve görüşleriyle bu savaşta birleşti ve kutsallarını savunma siperinde buluştu." ifadelerini kullandı.

Heniyye, İsrail'in "işgali kılıfına uydurma ve Kudüs'te oldu bittileri dayatmasının" Filistin halkı ve Hamas açısından kabul edilemez olduğunu dile getirerek, "Kudüs artık ümmetin, hür Müslümanların ve hür Hristiyanların cephesidir." ifadelerini kullandı.

Hamas lideri, uluslararası tarafların durumun sakinleştirilmesi amacıyla kendileriyle iletişime geçtiğini belirterek, Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler ile temas halinde olduklarını paylaştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

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