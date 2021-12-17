Hamas lideri Heniyye: "Filistin halkı, zafere ve özgürlüğe kadar direnebilecek güçtedir"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, direnişin Filistin'i özgürleştirmenin yolu olduğunu ve İsrail ile anlaşmazlığın merkezinde Kudüs'ün yer aldığını söyledi.

Heniyye, "Mescid-i Aksa'nın Geleceği" başlığıyla çevrim içi düzenlenen 21. Uluslararası Beytülmakdis Sempozyumu'nda konuştu.

Direnişin, Filistin'i özgürleştirmenin yolu olduğunu ve İsrail ile anlaşmazlığın merkezinde Kudüs'ün yer aldığını belirten Heniyye, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin halkı, zafere ve özgürlüğe kadar direnebilecek güçtedir. Özellikle askeri olmak üzere kapsamlı direniş, özgürlük projesini gerçekleştirmek ve Filistin topraklarındaki işgali sona erdirmek için stratejik bir seçimdir."

Hamas lideri, Filistin ve Kudüs davasının yalnızca Filistinlilerin değil, tüm İslam aleminin ortak davası olduğunu vurgulayarak, İslam alemine İsrail'in "asıl düşman" olduğu bilincini pekiştirme çağrısında bulundu.

Heniyye, sözlerini şöyle tamamladı:

"İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme planları başarısız olacak. Bu planlar, ümmetin, Filistinlilerin ve direnişin sabrı karşısında boşa çıkacaktır."

AA / Mehmet Nuri Uçar - Son Dakika Haberleri

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