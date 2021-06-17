Hamas lideri Heniyye, Fas Meclis Başkanı el-Maliki ile Filistin'deki son gelişmeleri görüştü
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Hamas lideri Heniyye, Fas Meclis Başkanı el-Maliki ile Filistin'deki son gelişmeleri görüştü

Hamas lideri Heniyye, Fas Meclis Başkanı el-Maliki ile Filistin'deki son gelişmeleri görüştü
Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki Filistinli heyet, Fas'taki temasları kapsamında Başkent Rabat'ta Meclis Başkanı Habib el-Maliki ile bir araya geldi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki Filistinli heyet, Fas'taki temasları kapsamında Başkent Rabat'ta Meclis Başkanı Habib el-Maliki ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası İsmail Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin Meclis Başkanı el-Maliki ve bir grup milletvekiline Filistin'de yaşanan son gelişmeleri aktardığı, buna mukabil el-Maliki'nin, Fas Meclisi olarak özellikle Kudüs konusunda Filistinlilerin haklarını korumak adına verilebilecek desteklere odaklandıklarını ifade ettiği bildirildi.

Görüşmede El-Maliki'nin iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere işaret ederek, "Fas Kralı 6. Muhammed, Fas halkı, hükümeti ve meclis olarak Filistin'in haklı direnişini desteklediklerini" ifade ettiği kaydedildi.

El-Maliki görüşmede ayrıca Fas'ın "başkenti Kudüs olan Filistin devletine" olan desteklerini yinelediği belirtildi.

Hamas lideri Heniyye, dün Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani tarafından kabul edilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 10 Mayıs'ta başlayıp, 11 gün süren saldırılarının ardından Hamas lideri Heniyye, Rabat'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın

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