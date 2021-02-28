Hamas lideri Heniyye, Doha'daki 4 ülkenin büyükelçileriyle Filistin'deki son gelişmeleri ele aldı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar'ın başkenti Doha'da, Türkiye'nin de aralarında olduğu 4 ülkenin büyükelçileriyle Filistin'deki son gelişmeler ile ülkesinde yaklaşan seçimleri görüştü.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar'ın başkenti Doha'da, Türkiye'nin de aralarında olduğu 4 ülkenin büyükelçileriyle Filistin'deki son gelişmeler ile ülkesinde yaklaşan seçimleri görüştü.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye, Katar'ın başkenti Doha'daki ofisinde, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Rusya'nın Büyükelçisi Nurmahmad Holov, İran'ın Büyükelçisi Hamid Rıza Dehkani ve Güney Afrika'nın Büyükelçisi Faysal Musa ile bir araya geldi.

Açıklamada, Heniyye'nin büyükelçilerle görüşmesinde, Filistin'de yaklaşan seçimler başta olmak üzere, ülkesinde yaşanan son gelişmelerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı belirtildi.

Görüşmede Heniyye'nin, seçim süreci ve karşılaşacağı zorluklar hakkında büyükelçilere bilgi verdiği ve bu konuda söz konusu ülkelerden gereken desteğin yapılmasını ümit ettiği kaydedildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi geçen ay imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar