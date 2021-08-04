Hamas lideri Heniyye'den Suudi Arabistan'a "Filistinli tutuklular dosyasının kapatılması" çağrısı
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Hamas lideri Heniyye'den Suudi Arabistan'a "Filistinli tutuklular dosyasının kapatılması" çağrısı

Hamas lideri Heniyye'den Suudi Arabistan'a 'Filistinli tutuklular dosyasının kapatılması' çağrısı
Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Suudi Arabistan'daki Filistinli tutuklular dosyasının kapatılması yönünde Suudi Arabistan tarafından bir karar beklediklerini belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Suudi Arabistan'daki Filistinli tutuklular dosyasının kapatılması yönünde Suudi Arabistan tarafından bir karar beklediklerini belirtti.

Suudi Arabistan'daki bazı Filistinli tutukluların gelecek hafta duruşmalara katılmak üzere mahkemeye çıkarılacağı haberleri üzerine Heniyye, yazılı bir açıklama yayımladı.

Suudi Arabistan'daki Filistinli tutuklular dosyasının kapatılması için Riyad yönetiminden ve yargısından bir karar beklediklerini aktaran Heniyye, Hamas yetkilisi Muhammed el-Hudari başta olmak üzere bu ülkedeki tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını ümit ettiklerini kaydetti.

Heniyye, Filistin halkını ve haklı davasını desteklemek için Suudi Arabistan'a "tarihi rolünden hareketle tutukluları serbest bırakması" çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Cidde'de yaşayan Hamas yöneticisi Muhammed el-Hudari'yi 4 Nisan 2019'da gözaltına almıştı.

Merkezi Cenevre'de bulunan Avro-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi de 6 Eylül 2019'da yayımladığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın aralarında Hudari'nin de bulunduğu 60 Filistinliyi gerekçesiz şekilde gözaltında tuttuğuna dair bilgiler vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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