Hamas lideri Heniyye'den, "İsrail Mescid-i Aksa baskınlarıyla yenilgisini örtbas etmeye çalışıyor" açıklaması
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Hamas lideri Heniyye'den, "İsrail Mescid-i Aksa baskınlarıyla yenilgisini örtbas etmeye çalışıyor" açıklaması

Hamas lideri Heniyye'den, 'İsrail Mescid-i Aksa baskınlarıyla yenilgisini örtbas etmeye çalışıyor' açıklaması
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarla yenilgisini örtmeye çalıştığını belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarla yenilgisini örtmeye çalıştığını belirtti.

Heniyye, Kurban Bayramı münasebetiyle yaptığı ve Hamas'ın internet sitesinde yayımlanan konuşmasında, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik mükerrer baskınlarına karşı İsrail'i uyardı.

"Düşmanın Mescid-i Aksa baskınlarını tekrarlamaması, Kudüs ve çevresindeki kutsal mekanlarımıza saygısızlık etmemesi gerekir." diyen Heniyye, direniş güçlerinin, Filistin halkının, Mescid-i Aksa muhafızlarının (murabıtlar) ve Batı Şeria'daki halkın "Kudüs'ün kılıcı ve kalkanı" olduğunu ifade etti.

"İşgalcinin, bu günlerde Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da yaptıkları yenilgisini örtbas etme çabasıdır." diyen Heniyye, şunları kaydetti:

"Direniş güçleri (Gazze'ye yönelik son saldırılarda) Kudüs'ün ateş hattından uzak olmadığını gösterdi. İsrail ise direnişin kazandığı bu büyük zafere halel getirmek gibi boş bir uğraş içine giriyor."

Sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla 1500'ü aşkın fanatik Yahudi, 18 Temmuz'da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Fanatik Yahudilerin baskınları arife günü de devam etmişti. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 175 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında yer alan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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