Hamas Lideri Heniyye'den İsrail'in "ilhak" planına karşı "Arap Zirvesi" talebi
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Hamas Lideri Heniyye'den İsrail'in "ilhak" planına karşı "Arap Zirvesi" talebi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını reddeden Filistin tutumuna destek için acil "Arap Zirvesi" düzenlenmesini istedi.

Hamas Lideri Heniyye'den İsrail'in
10.06.2020 18:17 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:22

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını reddeden Filistin tutumuna destek için acil "Arap Zirvesi" düzenlenmesini istedi.

Heniyye, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'a bir mektup göndererek, "Filistin ulusal projesini korumak için bir siyasi, diplomatik, ekonomik ve medya güvenlik ağı" temin edilmesi çağrısında bulundu.

Hamas Lideri Heniyye, İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" politikasına karşı koymak için acilen harekete geçilmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.

Heniyye, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme politikası ve Yahudi Yerleşim birimi projelerinin yanı sıra ABD'nin gözetiminde Filistin davasını tasfiye etme planlarını reddeden Filistin'e destek için acil Arap Zirvesi düzenlenmesini istedi.

"İsrail ile normalleşme suç sayılsın"

Ebu Gayt'a gönderdiği mektupta İsrail ile normalleşme konusuna da değinen Heniyye, normalleşmenin suç sayılması çağrısında bulundu.

Heniyye, "Aşırılık yanlısı İsrail hükümetleri tarih boyunca, Filistin topraklarındaki nefret dolu işgal projelerini uygulamada bazı Arap ve İslami ülkeleriyle normalleşme girişimlerinden yararlanıyor." ifadesini kullandı.

İsrail ile normalleşmenin reddedilmesi ve suç sayılması çağrısını tekrarlayan Heniyye, normalleşmeyi "affedilemeyecek büyük bir hata ve Filistin halkının göğsüne sağlanmış bir hançer" olarak nitelendirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Etihad Airways, bu gece Filistin'e tıbbi malzeme yardımı iddiasıyla ikinci kez doğrudan İsrail'e sefer düzenlemişti.

Filistin Başbakanı: "Haberimiz yok"

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisinde yabancı basın mensuplarıyla düzenlenen söyleşide BAE'nin tıbbi yardım iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, BAE'nin, Filistin hükümetiyle bu konuyla ilgili herhangi bir koordinasyon yapmadığını belirtmişti.

Filistin Yönetimiyle koordinasyon şartıyla uluslararası yardımları memnuniyetle karşıladıklarına vurgu yapan Iştiyye, "Bizim BAE'nin bu yardımlarından haberimiz yok. Biz de 'yardımların' haberini basından öğrendik. Bizimle bu konuda herhangi bir koordinasyon yapılmamıştır." demişti.

Yaklaşık 3 hafta önce de yine BAE'ye ait bir uçak, Filistinlilere yardım malzemesi taşıma gerekçesiyle ilk defa İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na inmişti.

Filistin yönetimi ise BAE'nin Kovid-19 ile mücadele için İsrail üzerinden Filistin'e gönderdiği yardım malzemelerini geri çevirmişti.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı açıklamada, "BAE'nin tıbbi malzemeleriyle ilgili bizimle herhangi bir koordinasyon yapılmamıştır. Dolayısıyla bizimle koordine edilmeksizin gelen bu yardımları reddediyoruz." demişti.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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