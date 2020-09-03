Hamas lideri Heniyye'den "Filistin'de ulusal birlik" çağrısı
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Hamas lideri Heniyye'den "Filistin'de ulusal birlik" çağrısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin'in ulusal birliğe yeniden kavuşması ve yeni bir siyasi programın oluşturulması çağrısında bulundu.

Hamas lideri Heniyye'den
03.09.2020 23:23 | Son Güncelleme: 03.09.2020 23:23

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin'in ulusal birliğe yeniden kavuşması ve yeni bir siyasi programın oluşturulması çağrısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin de katılımıyla, Filistinli grupların genel sekreterleri, Ramallah ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eş zamanlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Filistinli grupların genel sekreterleri toplantılarda Filistin meselesinin sorunlarını ele aldı.

Beyrut'taki toplantıda konuşan Heniyye, "Filistin evi"nin yeniden düzenlenmesi, Filistin'in ulusal birliğe yeniden kavuşması ve Oslo Anlaşması'yla ilişkiyi sona erdiren yeni bir siyasi programın oluşturulması gerektiğini söyledi.

Bölgeyi ve Filistin davasını tehdit eden tehlikeli bir dönemden geçtiklerini dile getiren Heniyye, sözde "Yüzyılın Anlaşması", "İsrail'in ilhak planı" ve "bazı Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmesi" olmak üzere üç tehdidin coğrafyayı değiştirmeye ve tarihe darbe vurmaya çalıştığını belirtti.

Filistin'in bölünmüşlüğünü ortadan kaldırıp, birliği sağlamayı başarmaları gerektiğini söyleyen Heniyye, " Mücadeleci bir strateji üzerine anlaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Heniyye, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bir alternatif önermediklerini ancak onu yeniden düzenlemeyi ve ıslah etmeyi istediklerini kaydetti.

Yüzyılın Anlaşması'nın Siyonist varlığın "normalleşme" yoluyla bölgeye ve Arap bölgesine girmesine izin veren bölgesel bir ittifak kurmayı amaçladığı konusunda uyarıda bulunan Heniyye, normalleşmenin onlarca yıldır savaşan bir halkı küçük görmek manasına geldiğini ifade etti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye dün, Lübnan'la dayanışma ve ülkedeki Filistinli mültecilerle buluşmak üzere Beyrut'a gelmişti.

Kaynak: AA

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