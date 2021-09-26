Hamas lideri Heniyye'den Beyta'da Filistinlilerin direnişine destek Açıklaması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Beyta beldesinde düzenlediği gösterilere ilişkin, "Kudüs ve Gazze gibi Beyta'nın gösterdiği direniş, işgalcinin Filistin topraklarında geleceği olmadığını kanıtlıyor" ifadesini kullandı.

Heniyye, Beyta beldesinde 24 Eylül'de İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Muhammed Ali Habisa'nın ailesini arayarak taziyede bulundu.

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Heniyye, İsrail güçlerinin söz konusu gösterilere müdahalesi ve Habisa'nın bu olaylarda hayatını kaybetmesinin, 3 gerçeği pekiştirdiğini ifade etti. Heniyye, şunları kaydetti:

"Bunlardan ilki, Filistin halkının, ödediği bedel ne kadar büyük olursa olsun bu topraklarda işgalcinin ve yerleşim birimlerinin meşruiyetini kabul etmemesi, ikincisi, Filistin halkının, direniş ve mücadelede birlik içinde olması, üçüncüsü ise direnişin kurtuluş için stratejik seçenek ve işgalcinin topraklardan çıkarılmasının en kısa yolu olmasıdır."

Hamas'ın, bu birliği korumak ve diğer Filistinli gruplarla birlikte İsrail'e karşı mücadele etmek için çalıştığına işaret eden Heniyye, "Altın üçgeni oluşturan köşeler; direniş, birlik ve bu toprakların kimliğidir. Kudüs ve Gazze gibi Beyta'nın gösterdiği direniş, işgalcinin Filistin topraklarında geleceği olmadığını kanıtlıyor." ifadesini kullandı.

Filistinliler, Nablus'a bağlı Beyta beldesi başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde uzun süredir yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenliyor.

Muhammed Ali Habisa, Nablus'a bağlı Beyta beldesinde 24 Eylül'de düzenlenen yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride yaralanmış ve Nablus'taki hastaneye kaldırılmasının ardından tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Habisa'nın hayatını kaybetmesiyle son 2 ayda Beyta beldesinde İsrail güçlerince katledilen Filistinlilerin sayısı 7'ye yükselmişti.