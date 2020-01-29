Hamas lideri Heniyye'den BAE, Bahreyn ve Umman'a tepki Açıklaması

29.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:10

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını açıkladığı toplantıya bazı Arap ülkelerinin Washington büyükelçilerinin katılmasına tepki gösterdi.

Katar merkezli Al Jazeera kanalına konuşan Heniyye'nin açıklamaları, hareketin resmi internet sitesinde yayımlandı.

"Bazı Arap ülkelerinin Trump'ın planını açıkladığı toplantıya katılmasından üzüntü duyduk." diyen Heniyye, Arap ülkelerinin Filistin'in tutumuna destek vermesi ve tarih boyunca takınılan tavırları silip atmaması gerektiğini belirtti.

Heniyye, Hamas'ın, Filistin halkının vazgeçilmez haklarını azaltan herhangi bir proje ya da anlaşmayı kabul etmeyeceğini vurguladı.

Trump'ın sözde barış planı



ABD Başkanı Trump dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.



Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.



Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

Kaynak: AA