Hamas lideri Heniyye, BM ve 4 ülkeye "Filistinli gruplar arası uzlaşı" mektubu gönderdi
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Hamas lideri Heniyye, BM ve 4 ülkeye "Filistinli gruplar arası uzlaşı" mektubu gönderdi

09.01.2021 23:15 | Son Güncelleme: 09.01.2021 23:18
Hamas lideri Heniyye, BM ve 4 ülkeye

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Birleşmiş Milletler (BM), İran, Ürdün, İsviçre ve Güney Afrika liderlerine Filistinli gruplar arasındaki ayrılıkların giderilmesine ilişkin mektup gönderdi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Birleşmiş Milletler (BM), İran, Ürdün, İsviçre ve Güney Afrika liderlerine Filistinli gruplar arasındaki ayrılıkların giderilmesine ilişkin mektup gönderdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin BM ve 4 ülke liderine gönderdiği mektupta Hamas'ın Filistinli gruplar arasındaki uzlaşıyı sağlamak için gösterdiği çabalara yer verdiği belirtildi.

Açıklamada, Heniyye'nin Filistin halkının birliğini sağlamak için siyasi ve diplomatik görüşmeleri sürdürdüğü ve BM'nin yanı sıra İran, Ürdün, İsviçre ve Güney Afrika liderlerine mektup gönderildiği ifade edildi.

Söz konusu mektupta Filistin halkının birliğini sağlamak ve bölünmeyi sona erdirmek için Hamas'ın çabalarına ilişkin bilgi verildiği kaydedilen açıklamada, ayrıca mektupta söz konusu ülkelerin liderlerinden Filistin halkının birleşmesine destek vermelerinin istendiği aktarıldı. ???????

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinden galip çıkan Hamas'ın, Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren iki büyük güç olan Hamas ve Fetih hareketleri arasında büyük bir siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Aradan geçen 13 yılda iki hareket arasında çok sayıda anlaşma imzalanmasına rağmen, yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle anlaşmalar hayata geçirilemedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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