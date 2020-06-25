Hamas lideri Heniyye BM Ortadoğu Koordinatörüyle İsrail'in "ilhak" planını görüştü
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Hamas lideri Heniyye BM Ortadoğu Koordinatörüyle İsrail'in "ilhak" planını görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ile İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planının tehlikelerini görüştü.

Hamas lideri Heniyye BM Ortadoğu Koordinatörüyle İsrail'in
25.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:30

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ile İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planının tehlikelerini görüştü.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, BM Koordinatörü Mladenov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Heniyye, başta ABD'nin hazırladığı sözde Orta Doğu barış girişimi ve İsrail'in "ilhak" planı olmak üzere Filistinlilerin meşru haklarını hedef alan ve Filistin davasının tasfiyesini amaçlayan projelerin tehlikelerini anlattı.

Hamas'ın, İsrail'in "ilhak" planını reddeden değişmez tutumunu vurgulayan Heniyye, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "ilhak" karşıtı tavrından da övgüyle bahsetti.

Guterres, dün yaptığı açıklamada, "İsrail, Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda uluslararası hukuku ihlal edecek, iki devletli çözüm girişimlerine ve müzakerelerin yeniden başlama olasılığına ciddi zarar verecek. İsrail hükümetine ilhak planlarından vazgeçmesi çağrısı yapıyorum." demişti.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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