Hamas Lideri Haniyye Moskova'ya Geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikail Bogdanov, Hamas'ın lideri İsmail Haniyye'nin 2019 yılı başında Moskova'da ağırlanacağını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikail Bogdanov, Hamas ve Fetih Hareketi arasındaki buzların eritilmesi için görüşmelerin başlayacağını açıkladı. Bogdanov, Hamas Lideri İsmail Haniyye'nin 2019 yılı başında Moskova'ya geleceğini açıkladı. Bogdanov yaptığı açıklamada Fetih Hareketinin lideri Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas Lideri Haniyye'nin bir araya gelmesini organize etmek için hazır olduklarını söyledi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA