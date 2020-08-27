HAMAS LİDERİ HANİYE, İSRAİL-BAE ANLAŞMASINA TEPKİ GÖSTERDİ Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında imzalanan ve ilişkilerin normalleşmesini kapsayan anlaşmaya tepki gösterdi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında imzalanan ve ilişkilerin normalleşmesini kapsayan anlaşmaya tepki gösterdi. Hamas Lider Haniye, "Bu anlaşma Filistin davasını bitirmeye, tasfiyeye çalışıyor. Filistin halkı temsilcileri olarak bu anlaşmayı iptal etmeye çalışıyoruz" dedi.

"BU ANLAŞMA FİLİSTİN DAVASINI BİTİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasında 13 Ağustos'ta imzalanan normalleşme anlaşmasının ardından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye İstanbul'da açıklamalarda bulundu. Haniye, yapılan anlaşmayla Kudüs'ün siyasi denklemden çıkarılmaya çalışıldığını belirterek, "Bu anlaşmaya bakan kişi burada Filistin davasını tasfiye etmeye çalışan bir anlaşma olduğunu görüyoruz. 3 sacayağını yok etmeye çalışıyorlar. Birincisi Kudüs. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ediyorlar. ABD Büyükelçiliği'nde Kudüs'e taşındı. Kudüs siyasi denklemden tamamen çıkarılmış oluyor. Ayrıca 7 milyon mülteci Filistinli var. Bunlar kendi yerlerinden edilmişler. Bunları da denklemden çıkarmışlar. Anlaşma topraktır. Asrın anlaşması iki yönlü olarak ele alındı. Birincisi Batı Şeria'da var olan yerleşimi meşrulaştırıyor ve burada İsraillilerin yerleşim sayısı artıyor. Yaklaşın 750 bin kişi yaşamakta. Bunlar kabul edilirse Batı Şeria toprakları üzerinde yüzde 12 yapar. Gazze'den yüzde 30-40 oranında toprak Batı Şeria'dan İsrail'e ekleniyor. Bu anlaşma maalesef Filistin davasını bitirmeye, tasfiye çalışıyor" dedi.

"ASKERİ DİRENİŞ ÖN SAFLARIMIZDA OLACAKTIR"

Haniye, "İsrail'in Arap ülkeleriyle normalleştirme açılımını her türlü kesintiye uğratmak için uğraşıyoruz. Bizim için direniş esastır. Bu direnişi barışla yapacağız elbette ama askeri direniş ön saflarımızda olacaktır. biz işgal altında bir toplumuz. Bütün ulusları kanunlar, işgal altındaki topluların kendini savunmasını meşru görmüştür. Bizim amacımız Filistinli mültecilerin tekrar vatanına dönmesidir. Filistin halkı temsilcileri olarak bu anlaşmayı iptal etmeye çalışıyoruz. Çünkü halk kendi hakların feragat edemez. Bağımsız bir Filistin devleti kurulması gerekiyor. Bu anlaşmayı büyük bir darbe olarak görüyoruz. Filistin halkının hançerlenmesi olarak görüyoruz. Fetih hareketi, Hamas ve farklı gruplar hepsi bu anlaşmanın olumsuz pozisyon olarak safını belli etmiştir" diye konuştu.

"ERDOĞAN'LA BULUŞMADA İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ EL ALDIK"

Haniye, 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın da dile getirdiği, Filistin halkının haklarına saygı çerçevesinde kabul edilemez olduğunu deklare etmesi bizim nezdimizde takdirle karşılanan bir duruştur. Başkan Erdoğan'la buluşmada ikili ilişkilerimizi el aldık. Fillisindeki son gelişmeleri, Kudüs'te ve Gazze'de olan şeyleri ve Türkiye'nin rolünü konuştuk. Filistinli öğrencileri ve dışarından gelen öğrencileri konuştuk. Filistin halkına desteği için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN TEPKİSİ GAYET YERİNDE VE KIYMETLİYDİ"

Toplantıya katılan gazetecilerin sorularını yanıtlayan Haniye, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Ağustos'ta Hamas heyetini İstanbul'da ağırlamasına tepkisine yönelik olarak sorulan soruya, 'Ben burada sadece Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisiyle yetinirim. Burada çok net bir tepkisi oldu. Türkiye'nin egemenliği ve istediği kişiyle görüşebileceğini vurguladı. Hamas bir özgürlük hareketi. Seçimlere girdi demokratik olarak uluslararası müfettişler huzurunda seçimleri kazandı. Amerika'nın cümleleri gayet zalim cümleler. Özgür bir hareketi terörist bir hareket olarak sayması uluslararası kurallara aykırı. Türkiye'nin tepkisi gayet yerinde ve kıymetliydi" yanıtını verdi.

"HAMAS İDARESİNDE YER ALAN HİÇ KİMSE TÜRK VATANDAŞLIĞI ALMAMIŞTIR"

İsrail'in Ankara Maslahatgüzarı Roey Giald, Türkiye'nin Hamas mensuplarına pasaport ve kimlik kartı verdiği iddiasına ilişkin soruya ise, 'Bunu kabul edilemez bir karışma olarak görüyorum. Türkiye'nin içişlerine karışma olarak görüyorum. Dış politikasına etki etme çabası. Şunu kesin olarak söyleyebilirim Hamas idaresinde yer alan hiç kimse Türk vatandaşlığı almamıştır. Türkiye'de Filistinli, Mısırlı ve Suriyeli birçok Arap yaşmaktadır. Hepsi de Türkiye'nin iç kanunlarına uygun yaşamaktadır. Hamas idaresinde yer alan hiçbir personel yoktur" dedi.

Kaynak: DHA