Hamas, Kuveyt Ulusal Meclisi'nin Filistin'e verdiği desteği sürdürmesini istiyor
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Hamas, Kuveyt Ulusal Meclisi'nin Filistin'e verdiği desteği sürdürmesini istiyor

09.12.2020 01:35 | Son Güncelleme: 09.12.2020 01:38
Hamas, Kuveyt Ulusal Meclisi'nin Filistin'e verdiği desteği sürdürmesini istiyor

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Kuveyt Ulusal Meclisi'nin Filistin meselesine verdiği desteği sürdürmesini istediklerini belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Kuveyt Ulusal Meclisi'nin Filistin meselesine verdiği desteği sürdürmesini istediklerini belirtti.

Hamas'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Heniyye, Kuveyt'te 5 Aralık'ta yapılan milletvekili seçimleri münasebetiyle Kuveyt Emiri Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a tebrik mesajı gönderdi.

Heniyye mesajda, "Kuveyt Ulusal Meclisi'nin, Filistin meselesini desteklemeye ve Filistin halkının haklarını savunmaya devam etmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Heniyye ayrıca, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması konusunda verdiği tarihi destekten ve İsrail'le normalleşmeyi reddetmesinden ötürü Kuveyt yönetimine teşekkür etti.

Kuveyt'te 5 Aralık'ta yapılan milletvekili seçimlerinde, 50 sandalyeli Ulusal Mecliste 19 vekil yerini korurken, 31 yeni isim meclise girmeyi başarmış, 28 kadın adaydan ise hiçbiri seçimi kazanamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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