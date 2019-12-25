: Hamas: "Kudüs'te seçim yapmak için işgalcilerden izin almayı reddediyoruz"

25.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:39

Hamas, Fetih Hareketi ile Filistin yönetimini, Kudüs'te seçimlerin gerçekleştirilmesi için "dayatma politikası" izlemeye çağırarak, İsrail'in bu konudaki onayını beklemeyi ise reddettiklerini açıkladı.

Hamas Hareketi yöneticilerinden Salah el-Berdevil, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, Filistin seçimleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Seçimlerin İsrail işgali altındaki Kudüs'te de yapılması konusuna değinen Berdevil, "Kudüs'te seçim yapmak için işgalcilerden izin almayı reddediyoruz. Aksine seçimin yapılmasını dayatmalı, siyasi ve kitlesel açıdan Kudüs'ü mücadele sahasına dönüştürmeliyiz." ifadesini kullandı.

Kudüs'te düzenlenmemesi halinde "seçimlerin yapılmasını" kabul etmediklerini vurgulayan Berdevil, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan İsrail'in onayını beklemeksizin seçimlerle ilgili kararname çıkarmasını talep etti.

Kaynak: AA

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