Hamas, "Körfez Ülkeleri Yahudi Cemaatleri Birliği" kurulmasına tepki gösterdi
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Hamas, "Körfez Ülkeleri Yahudi Cemaatleri Birliği" kurulmasına tepki gösterdi

15.02.2021 22:01 | Son Güncelleme: 15.02.2021 22:04
Hamas,

Hamas, Körfez Arap ülkelerinde yaşayan Yahudiler için "Körfez Ülkeleri Yahudi Cemaatleri Birliği" kurulmasını kınadı.

Hamas, Körfez Arap ülkelerinde yaşayan Yahudiler için "Körfez Ülkeleri Yahudi Cemaatleri Birliği" kurulmasını kınadı.

Hamas Enformasyon Dairesi Başkanı Rafet Murre, İsrail Dışişleri Bakanlığının Körfezde yaşayan Yahudiler için "Körfez Ülkeleri Yahudi Cemaatleri Birliği" kurulduğunu duyurmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu derneğin, Körfez bölgesindeki İsrail varlığını daha da pekiştireceğini belirtti.

Bu gelişmeyi, İsrail'le normalleşme seviyesinde yeni bir ivme kaybı şeklinde değerlendiren Murre, Hamas'ın Körfez Arap ülkelerinde böyle bir derneğin kurulmasını kınadığını ifade etti.

Murre, İsrail'le normalleşmenin Filistin meselesine ve Filistin halkının haklarına büyük ölçüde zarar verdiğini vurguladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, gün içerisinde Arapça yayın yapan sosyal medya hesabındaki açıklamasında Tel Aviv ile normalleşme sürecine giren Körfez Arap ülkelerinde yaşayan Yahudilerin teşkilatlanma yoluna gittiğini duyurmuştu.

"Körfez Ülkeleri Yahudi Cemaatleri Birliği" isimli derneğin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Uman, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'teki Yahudileri kapsayacağı kaydedilmişti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde de derneğe Bahreyn Yahudi Cemaatinin lideri Ebrahim Dahood Nonoo'nun başkanlık yapacağı bilgisine yer verilmişti.

Uzun süredir başta BAE olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasından yürütülen ciddi ilişkiler süreci, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos 2020'de BAE, 11 Eylül 2020'de de Bahreyn'in İsrail'le barış anlaşmasına vardığını duyurmasıyla alenileşmişti. Daha sonra Sudan ve Fas da bu normalleşme sürecine katılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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