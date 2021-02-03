Hamas, Kahire'deki ulusal diyalog görüşmelerinde seçimlerle ilgili hukuki ve adli süreci tartışacaklarını açıkladı
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Hamas, Kahire'deki ulusal diyalog görüşmelerinde seçimlerle ilgili hukuki ve adli süreci tartışacaklarını açıkladı

03.02.2021 17:33 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:37
Hamas, Kahire'deki ulusal diyalog görüşmelerinde seçimlerle ilgili hukuki ve adli süreci tartışacaklarını açıkladı

Hamas, 8 Şubat'ta Kahire'de yapılacak olan Filistin ulusal diyalog görüşmelerinin gelecek seçimlere katılım şeklini belirleyeceğini duyurdu.

Hamas, 8 Şubat'ta Kahire'de yapılacak olan Filistin ulusal diyalog görüşmelerinin gelecek seçimlere katılım şeklini belirleyeceğini duyurdu.

Filistin seçimleriyle ilgili basın toplantısı düzenleyen Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayye, seçimlere katılım şekli olarak birden fazla seçeneğin masada olduğunu söyledi.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Filistin kapsamlı ulusal diyalog görüşmelerinin gündemiyle ilgili konuşan Hayye, Filistinli siyasi grupların yapılacak toplantılarda "seçimlerle ilgili hukuki ve adli süreci" tartışacaklarını söyleyerek, "Hukuki süreçten memnun bir biçimde seçimlere gitmek istiyoruz; bu Kahire görüşmelerinin odak noktası olacak. Seçim mahkemesinin kurulması için toplantılarda anlaşmaya varmak şu an için en önemli mesele." dedi.

Anayasa Mahkemesinin de yeniden "kardeşlik ruhuyla" kurulması gerektiğini söyleyen Hayye, "Anayasa Mahkemesinin kuruluşundan beri hukuki çıkmazları oldu ve uygun olmayan koşullarda oluşturuldu. Bu konuda itiraz var ve bu bir tartışma konusu. Anayasa Mahkemesi ölçülü olmalı ve seçimlere karışmamalı. Halkımızın seçimlere gitmesi zor ve Anayasa Mahkemesi seçimlere müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'le normalleşme girişimlerine eleştiri

Konuşmasında bazı Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmelerini de kınayan Hayye, "Bugün şahit olduğumuz İsrail'le normalleşme furyasına bu ilgiyi gören hiçbir özgür Arap bunu tasdik etmez." diye konuştu.

Hayye ayrıca "İşgal güçleri her gün halkımızı öldürmeye devam ederken, bölgemizde İsrail'le normalleşmek ve işgal güçlerini savunmak için bir izdiham var." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin girişimleri sonucu 2020'nin sonlarına doğru sırayla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan ve Fas, İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Filistinli grupların tamamının, uzlaşı ve 15 yıl aradan sonra ilk kez yapılması planlanan Filistin seçimlerini tartışmak üzere diyalog görüşmelerine katılması bekleniyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi geçen ay imzalamıştı.

Filistin'de 2006 seçimlerinden galip çıkan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, Hamas ve Fetih hareketleri arasında büyük bir siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Aradan geçen 13 yılda iki hareket arasında çok sayıda anlaşma imzalandı ancak ortaya çıkan birtakım anlaşmazlıklar nedeniyle bunlar hayata geçirilemedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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