Hamas, İzmir'deki depremin ardından Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hamas, İzmir'deki depremin ardından Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti

30.10.2020 23:03 | Son Güncelleme: 30.10.2020 23:07
Hamas, İzmir'deki depremin ardından Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türkiye ile tam bir dayanışma içinde olunduğu ifade edildi.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türkiye ile tam bir dayanışma içinde olunduğu ifade edildi.

Türkiye'yi vuran 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye destek ve taziye mesajları devam ediyor. Hamas tarafından yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türkiye ile tam bir dayanışma içinde olunduğu ifade edildi. Açıklamada, Türkiye'nin İzmir kentinde meydana gelen yıkıcı depremin sonuçlarını derin bir üzüntü ve acıyla takip edildiği dile getirildi.

Hamas, Türkiye hükümeti ve halkıyla dayanışmasını ifade ederek, depremzedeler için şifa dilediğini ve yaralıların güvenliği için dua ettiğini aktardı. Hamas açıklamasının sonunda, Türkiye'nin her zaman yanında olduğunu belirtti. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İzmir'de deprem: Fransa ve Yunanistan dahil çok sayıda ülkeden Türkiye'ye yardım teklifi geldi
İzmir'de deprem: Fransa ve Yunanistan dahil çok sayıda ülkeden Türkiye'ye yardım teklifi geldi
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: 'Bugün daha dayanışma içindeyiz'
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: "Bugün daha dayanışma içindeyiz"
NATO'dan dayanışma vurgusu
NATO'dan dayanışma vurgusu

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ersin Tatar Mesut Yılmaz Geert Wilders Abdülhamit Gül
Magazin Hande Demir Hakan Taşıyan Kaan Yildirim Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Can Bartu Tamer Tuna Burak Yılmaz Josef De Souza
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hamas, İzmir'deki depremin ardından Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 23:07:34. #1.15#
title