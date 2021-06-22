Hamas, İsrailli aşırı sağcı parti liderinin Şeyh Cerrah baskınına tepki gösterdi

Hamas, İsrail'deki aşırı sağcı Dindar Siyonist Parti'nin lideri Betzalel Smotrich'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ne baskın düzenlemesine tepki gösterdi.

Hamas, İsrail'deki aşırı sağcı Dindar Siyonist Parti'nin lideri Betzalel Smotrich'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ne baskın düzenlemesine tepki gösterdi.

Hamas'ın Kudüs'teki Sözcüsü Muhammed Hamade, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e Yahudi yerleşimcilerin önde gelenlerinin, Kudüs'teki özellikle de Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere saldırılarının kötü sonuçlarına karşı uyarıda bulundu.

"Yahudi yerleşimcilerin, İsrail ordusunun himayesinde yaptığı bu saldırılar halkımızı haklarını savunmaya daha çok sevk edecek, Siyonist oluşuma karşı İntifada'nın yakıtı olacaktır." ifadelerini kullanan Hamade, Kudüs'teki Filistinli gençlere, tüm cadde ve sokaklarda işgalcilere karşı mücadeleye devam etme çağrısı yaptı.

Aşırı sağcı Dindar Siyonist Parti'nin lideri Betzalel Smotrich, bugün Şeyh Cerrah Mahallesi'ne baskın düzenleyerek, beraberindeki fanatik Yahudilerle beraber tehcir tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinli Nebil El-Kurd'un evine girmeye çalışmıştı.

İsrail polisinin de izin vermediği aşırı sağcı milletvekili Smotrich'e Filistinliler karşılık vererek eve girişine engel olmuştu.

Filistinliler Smotrich'in bu baskınını provokatif eylem olarak değerlendirdi.

Ramazan ayının başladığı 13 Nisan'dan bu yana Mescid-i Aksa ve çevresi ile işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail polisinin saldırıları nedeniyle ciddi bir gerilim yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran