Hamas, İsrailli aşırı sağcı parti liderinin Şeyh Cerrah baskınına tepki gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hamas, İsrailli aşırı sağcı parti liderinin Şeyh Cerrah baskınına tepki gösterdi

Hamas, İsrailli aşırı sağcı parti liderinin Şeyh Cerrah baskınına tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Haberler | Güncel

Hamas, İsrail'deki aşırı sağcı Dindar Siyonist Parti'nin lideri Betzalel Smotrich'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ne baskın düzenlemesine tepki gösterdi.

Hamas, İsrail'deki aşırı sağcı Dindar Siyonist Parti'nin lideri Betzalel Smotrich'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ne baskın düzenlemesine tepki gösterdi.

Hamas'ın Kudüs'teki Sözcüsü Muhammed Hamade, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e Yahudi yerleşimcilerin önde gelenlerinin, Kudüs'teki özellikle de Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere saldırılarının kötü sonuçlarına karşı uyarıda bulundu.

"Yahudi yerleşimcilerin, İsrail ordusunun himayesinde yaptığı bu saldırılar halkımızı haklarını savunmaya daha çok sevk edecek, Siyonist oluşuma karşı İntifada'nın yakıtı olacaktır." ifadelerini kullanan Hamade, Kudüs'teki Filistinli gençlere, tüm cadde ve sokaklarda işgalcilere karşı mücadeleye devam etme çağrısı yaptı.

Aşırı sağcı Dindar Siyonist Parti'nin lideri Betzalel Smotrich, bugün Şeyh Cerrah Mahallesi'ne baskın düzenleyerek, beraberindeki fanatik Yahudilerle beraber tehcir tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinli Nebil El-Kurd'un evine girmeye çalışmıştı.

İsrail polisinin de izin vermediği aşırı sağcı milletvekili Smotrich'e Filistinliler karşılık vererek eve girişine engel olmuştu.

Filistinliler Smotrich'in bu baskınını provokatif eylem olarak değerlendirdi.

Ramazan ayının başladığı 13 Nisan'dan bu yana Mescid-i Aksa ve çevresi ile işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail polisinin saldırıları nedeniyle ciddi bir gerilim yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Elmas Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hamas, İsrailli aşırı sağcı parti liderinin Şeyh Cerrah baskınına tepki gösterdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 20:23:16. #1.15#

title