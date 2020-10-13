Hamas: İsrail, tutuklulara saldırmanın bedelini ödeyecek

Hamas, "Direniş, İsrail'in tutuklulara yönelik saldırılarına karşı koymaya hazır." açıklamasında bulundu.

Hamas, "Direniş, İsrail'in tutuklulara yönelik saldırılarına karşı koymaya hazır." açıklamasında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Eshel Cezaevi'nde bulunan Filistinli tutuklulara karşı hapishane idaresince insanlık suçu işlendiği bildirildi.

Açıklamada, "İşgalci, bunun bedelini ödeyecektir. Direniş, İsrail'in tutuklulara yönelik saldırılarına karşı koymaya hazır." ifadelerine yer verildi.

İsrail özel birliğinden hapishaneye baskın

Hamas'a bağlı Esirler Enformasyon Merkezi Müdürü Nahid el-Fahuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusu bünyesindeki "Metzada" adlı özel askeri birliğin Filistinli mahkumların bulunduğu Eshel Hapishanesine baskın düzenleyerek mahkumlara saldırdığını söyledi.

Hapishaneye silahlarla baskın düzenlemenin mahkumların hayatları için gerçek bir tehdit ve tehlike oluşturduğunu belirten Fahuri, Metzada birliğinin mahkumlara acımasızca saldırmasının ardından cezaevinde gerilimin had safaya çıktığını ifade etti.

Fahuri, "Hapishanedeki hasta ve yaşlı insanlara aldırış etmeden mahkumların odalarına acımasızca saldırı, kabul edilecek bir durum değildir. Bu adım, hapishanelerde bir patlamaya neden olabilir." dedi.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 365'i "idari tutuklu" 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar