Hamas, İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın Fas ziyaretini kınadı - Haberler
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Hamas, İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın Fas ziyaretini kınadı

AA / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel
Hamas, İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın Fas ziyaretini kınadı

Hamas Hareketi, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Fas'a gerçekleştirdiği ziyareti kınadığını bildirdi.

Hamas Hareketi, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Fas'a gerçekleştirdiği ziyareti kınadığını bildirdi.

Hamas yöneticisi İsmail Rıdvan, harekete ait internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, Fas halkını, Gantz'ın ziyaretini reddederek tepki göstermeye çağırdı.

Ziyareti kınayan Rıdvan, İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın ziyaretine tepki gösteren siyasi partileri ve vatandaşları selamladığını kaydetti.

İsrail'le normalleşen ülkeleri ilişkilerini kesmeye davet eden Rıdvan, Tel Aviv'le normalleşmenin, Filistin halkına acımasız bir darbe olduğunu ve İsrail'i işlediği suçların daha fazlasını işlemeye teşvik ettiğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın Fas ziyareti sırasında, iki ülke arasında savunma alanında mutabakat zaptı muhtırasına imza atılmıştı.

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AA / Ekrem Biçeroğlu - Son Dakika Haberleri

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