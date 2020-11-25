Hamas: İsrail'le güvenlik iş birliğinin yeniden başlatılması uzlaşıyı akamete uğrattı
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Hamas: İsrail'le güvenlik iş birliğinin yeniden başlatılması uzlaşıyı akamete uğrattı

25.11.2020 04:01 | Son Güncelleme: 25.11.2020 04:04
Hamas: İsrail'le güvenlik iş birliğinin yeniden başlatılması uzlaşıyı akamete uğrattı

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Filistin yönetiminin, İsrail ile güvenlik iş birliğini yeniden başlatmasının, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşıyı akamete uğrattığını söyledi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Filistin yönetiminin, İsrail ile güvenlik iş birliğini yeniden başlatmasının, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşıyı akamete uğrattığını söyledi.

Çevrim içi ortamda düzenlenen seminere katılan Ebu Merzuk, 6 aylık bir duraklamanın ardından İsrail ile yeniden güvenlik iş birliğinin başlatılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Ebu Merzuk, güvenlik iş birliğinin, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşıyı ve ulusal birliği akamete uğrattığını belirtti.

Hamas ve Fetih arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen toplantılara da değinen Ebu Merzuk, Fetih'in seçimlerle ilgili yapılan önerilere itiraz etmesi nedeniyle söz konusu toplantıların başarısız olduğunu kaydetti.

Ebu Merzuk, toplantıda, Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) yeniden yapılandırılması ve başkanlık ile yasama ve ulusal meclis seçimlerinin eş zamanlı yapılmasını istediklerini ancak Fetih'in seçimlerin peş peşe yapılması konusunda ısrar ettiğini aktardı.

Ebu Merzuk, Hamas'ın stratejisinin, ulusal birliğin sağlanması, halka itimat etme, siyasi bölünmeyi sonlandırma ve kurumları geliştirme olduğunu dile getirdi.

Fetih ve Hamas heyetleri arasında 15-17 Kasım tarihinde Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen toplantılarda bazı noktalarda anlaşma sağlandığı ve ilerleyen dönemde görüşmelere devam etme kararı alındığı duyurulmuştu.

Filistin yönetimi, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail'le güvenlik iş birliğine yeniden başlayacağını bildirmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mayıs'ta, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planının ardından Filistin yönetimi ve Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ), İsrail ve ABD ile imzaladığı güvenlik dahil tüm anlaşmalardan çekildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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