Hamas, İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarını kınadı
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Hamas, İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarını kınadı

Hamas, İsrail'in Lübnan ve Suriye topraklarına yönelik saldırıdılarını kınadı.

Hamas, İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarını kınadı
27.07.2020 19:37 | Son Güncelleme: 27.07.2020 20:42

Hamas, İsrail'in Lübnan ve Suriye topraklarına yönelik saldırıdılarını kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Sürekli olarak Suriye ve Lübnan topraklarını hedef alan Siyonist saldırıları kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Hamas'ın, Suriye ve Lübnan'ın haklarını, bu saldırılara karşı koyma ve karşılık verme konusunda ortaya koyduğu direnişi desteklediği belirtildi.

İsrail, Lübnan'da bazı hedefleri vurdu

İsrail ordusu, gün içerisinde yaptığı açıklamada, sınırda yaşanan bir "güvenlik olayı" üzerine Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesinde bazı hedefleri vurduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı da sınır bölgesindeki İsrail hedeflerine saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan havalimanı yakınlarına 20 Temmuz'da düzenlenen saldırıda ise biri Hizbullah üyesi 5 kişi ölmüştü.

Suriye, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu söylerken, Tel Aviv yönetiminden olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Kaynak: AA

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