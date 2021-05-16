Hamas: İsrail'in işlediği katliamlar Filistin direnişine karşı hayali başarı üretme çabası
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Hamas: İsrail'in işlediği katliamlar Filistin direnişine karşı hayali başarı üretme çabası

Hamas: İsrail'in işlediği katliamlar Filistin direnişine karşı hayali başarı üretme çabası
Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı - Haberler | Güncel

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, İsrail'in sivillere karşı işlediği katliamların Filistin direnişine karşı hayali başarı üretme çabası olduğunu belirtti.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, İsrail'in sivillere karşı işlediği katliamların Filistin direnişine karşı hayali başarı üretme çabası olduğunu belirtti.

Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, direnişçilerin zaferleri ve Filistin halkının dik duruşunun korkakça saldırılarla örtülemeyeceğini kaydetti.

Hamas Sözcüsü, "İsrail'in onlarca savaş uçağıyla sivillere karşı işlediği vahşi katliamlar, Filistin direnişiyle mücadeledeki başarısızlığını örtme ve hayali başarı üretme çabasıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor. İsrail saldırılarında şu ana kadar 52'si çocuk, 31'i kadın olmak üzere 181 kişi hayatını kaybetti, 1225 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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Hamas: İsrail'in işlediği katliamlar Filistin direnişine karşı hayali başarı üretme çabası - Haberler
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