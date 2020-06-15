Hamas, İsrail'in ilhak planıyla mücadele için bir dizi ulusal faaliyet başlattığını açıkladı Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını "ilhak" etme planıyla mücadele için bir dizi ulusal faaliyet başlattıklarını duyurdu.

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını "ilhak" etme planıyla mücadele için bir dizi ulusal faaliyet başlattıklarını duyurdu.

Hamas Hareketi yöneticilerinden Salah el-Berdevil, Gazze kentinde düzenlediği basın toplantısında, söz konusu faaliyetlerin, halk, medya, diplomasi ve hukuk şeklinde dört ayağı olacağını söyledi.

Bu faaliyetlerin ayrıca Filistinlileri, "İsrail ve ABD yönetiminin planlarıyla mücadele safında yer alıp üzerlerine düşeni yapma konusunda teşvik" amacı taşıdığını ifade eden Berdevil, Filistin saflarını birleştirme çağrısında bulundu.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) toplantısı düzenlenmesi için de çağrı yapan Berdevil, FKÖ'den İsrail'i tanımaktan vazgeçmesini ve Oslo Anlaşması'nı feshetmesini istedi.

Berdevil ayrıca, İsrail ile direnişe dayanan ulusal strateji anlaşması yapılması ve İsrail ile güvenlik koordinesinin yasaklanması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak planı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Kaynak: AA