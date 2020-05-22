Hamas: "İsrail'in ilhak planı öne alınamaz bir intifadaya neden olacak"
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Hamas: "İsrail'in ilhak planı öne alınamaz bir intifadaya neden olacak"

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, İsrail'in Batı Şeria'nın bazı bölümlerini ilhak etme planının realiteyi değiştirecek bir intifadaya neden olacağı uyarısında bulundu.

Hamas:
22.05.2020 01:59 | Son Güncelleme: 22.05.2020 01:59

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, İsrail'in Batı Şeria'nın bazı bölümlerini ilhak etme planının realiteyi değiştirecek bir intifadaya neden olacağı uyarısında bulundu.

Lübnan el-Meyadin kanalına röportaj veren Aruri, "İsrail'in ilhak planı öne alınamaz bir intifadaya neden olacak." dedi.

"Batı Şeria'da silahlı direnişe dönüş gerçekten de mümkündür." diyen Aruri, bunun bazı insanların tasavvurundan çok daha yakın olduğunu aksi takdirde İsrail'in ilhak planının realiteyi değiştirecek bir intifada patlamasına neden olacağı uyarısında bulundu.

Aruri, şunları söyledi:

"Biz, işgal güçleriyle halkımıza fayda getirecek ilişkinin ancak kapsamlı bir direnişle mümkün olacağına inanıyoruz. Halkımız kökünden sökülüp atılıncaya dek bu işgali kabul etmeyeceği konusundaki kanaatini değiştirmemiştir. İsrail planlarına reddeden gerçek ve geniş kapsamlı bir halk tepkisi olması amacıyla tüm kesimleri toparlıyoruz. İçeride ve dışarıdaki çok sayıda Filistin grubuyla görüşmeler yaptık, halkımızın tüm oluşumlarını bir araya getirecek bir buluşma çağrısı yapıyoruz"

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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