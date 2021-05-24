Hamas: İsrail'in herhangi bir saldırısı karşısında eli kolu bağlı kalmayacağız
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Hamas: İsrail'in herhangi bir saldırısı karşısında eli kolu bağlı kalmayacağız

Hamas: İsrail'in herhangi bir saldırısı karşısında eli kolu bağlı kalmayacağız
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Hamas Hareketi Gazze Şura Konseyi Başkanı Usame el-Mezini, Filistin direnişinin İsrail'in herhangi bir saldırısında eli kolu bağlı kalmayacağını belirterek, ülkenin kutsallarından gelecek savunma çağrılarına cevap vereceklerini söyledi.

Hamas Hareketi Gazze Şura Konseyi Başkanı Usame el-Mezini, Filistin direnişinin İsrail'in herhangi bir saldırısında eli kolu bağlı kalmayacağını belirterek, ülkenin kutsallarından gelecek savunma çağrılarına cevap vereceklerini söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 11 gün süren saldırılarında Hamas'ın askeri kanadından hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Mezini, yapılan son savaşın Kudüs, Mescid-i Aksa, Şeyh Cerrah ve Şam Kapısı için olduğunu ifade etti.

"Direnişin kullandığı silah gücü, hazırladığının basit bir kısmıdır" diyen Mezini, direnişin askeri gücünün İsrail saldırılarında oldukça küçük bir zarar gördüğünü, bunun da "düşmanın tahmin ettiğinden çok daha kısa süre içinde telafi edileceğini" belirtti.

Mezini ayrıca, Filistin yönetimine, işgal güçlerinin Gazze'de yaptıklarından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesine şikayet edilmesi çağrısında bulundu.

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Sinvar, ikinci kez kameralar önüne çıktı

Hamas Hareketi'nin Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar da 11 gün süren İsrail saldırılarının bitmesinin ardından düzenlenen törene katılarak ikinci kez kameralar önüne çıkmış oldu.

Tören sırasında konuşma yapmayan Sinvar, basın mensuplarına da herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail tarafından aranan simalar arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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