Hamas: İsrail'in, Harem-i İbrahim Camisi'ne asansör inşa etmesi kutsal mekanlara yönelik açık bir saldırı
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Hamas: İsrail'in, Harem-i İbrahim Camisi'ne asansör inşa etmesi kutsal mekanlara yönelik açık bir saldırı

05.03.2021 02:37 | Son Güncelleme: 05.03.2021 02:40
Hamas: İsrail'in, Harem-i İbrahim Camisi'ne asansör inşa etmesi kutsal mekanlara yönelik açık bir saldırı

Hamas, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ne asansör inşaat etme konusundaki ısrarını, kutsal mekanlara yönelik açık bir saldırı olarak nitelendirdi.

Hamas, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ne asansör inşaat etme konusundaki ısrarını, kutsal mekanlara yönelik açık bir saldırı olarak nitelendirdi.

Kudüs'teki İsrail Merkez Mahkemesinin, Harem-i İbrahim Camisi'ne asansör inşaatına yapılan itirazı reddetmesinin ardından Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kanu, camiye asansör inşa edilmesinin Merkez Mahkemesi tarafından onaylanmasının bu mekanı Yahudileştirme amacı taşıdığını ve Müslümanlara ait kutsal mekanlara yönelik açık bir saldırı olduğunu ifade etti.

Kanu, kutsal mekanlara ve Filistin topraklarına yönelik ırkçı Siyonist politikalarının Yahudi yerleşimcilere, bu topraklar üzerinde hiçbir meşruiyet sağlamayacağını vurguladı.

Filistinli avukat Tevfik Cahşın, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail Merkez Mahkemesinin, Harem-i İbrahim Camisi'ne asansör inşaa edilmesine yapılan itirazı reddettiğini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Omar Alothmani

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