Hamas: "İsrail ile gerçekleştirilen ateşkes anlaşması tehlikeli bir aşamaya girdi"
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail ile dolaylı görüşmeler yürütülerek gerçekleştirilen ateşkes anlaşmasının, "maddelerinin yavaş uygulanması nedeniyle tehlikeli bir aşamaya girdiğini" belirtti.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail ile dolaylı görüşmeler yürütülerek gerçekleştirilen ateşkes anlaşmasının, "maddelerinin yavaş uygulanması nedeniyle tehlikeli bir aşamaya girdiğini" belirtti.
Heniyye, ABD'nin İsrail-Filistin meselesine çözüm amacıyla hazırladığı planın ekonomi alanındaki kısmıyla ilgili olarak, gelecek hafta, Bahreyn'de düzenlenecek konferansın da iptal edilmesini istedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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