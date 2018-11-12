Hamas Saldırılara Karşılık Verdi, İsrail'i 200 Roketle Vurdu

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde şiddetini arttırdığı saldırlarda çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi. Hamas, saldırılara karşılık vererek İsrail tarafına 200 roket fırlattı.

İSRAİL GAZZE'Yİ VURDU

İsrail'in Refah kentinin doğusunda bir grup Filistinliyi hedef aldığı saldırıda 1 kişinin şehit olduğunu, bir kişinin ise yaralandığı haberleri, bölgede gerginliği yeniden tırmandırdı. İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 3 Filistinli şehit oldu, 9 kişi yaralandı.

HAMAS SALDIRILARA KARŞILIK VERDİ

İsrail'in saldırılarına, Hamas 200 roketle karşılık verdi. Ordudan yapılan açıklamada, akşam saatlerinden bu yana Gazze'den 200'e yakın roket atıldığı, bu roketlerin 60'ının Demir Kubbe isimli hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Atılan diğer roketlerin büyük bir bölümünün boş arazilere düştüğü ifade edildi.

İSRAİL, GAZZE'DE TELEVİZYON BİNASINA SALDIRDI

Hamas'in roketli saldırılarının ardından, İsrail savaş uçakları, "El Aksa" kanalının Gazze'deki merkezine 10 füze attı. Saldırı sonucu kanalın merkezi tamamen yıkıldı. Yıkım nedeniyle kısa süreliğine kesilen yayın başka bir merkezden yapılmaya devam etti. İsrail'in saldırıları sonucu çevredeki birçok bina da zarar gördü.

NATANYAHU, ASKERİ ZİRVE YAPTI

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de tırmanan gerginliğin ardından başkent Tel Aviv'de Savunma Bakanı Avigdor Liberman ve Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ile bölgede yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.