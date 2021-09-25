Hamas: İsrail, esir takası anlaşmasında 4 ülkenin ara buluculuğunu istiyor - Haberler
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Hamas: İsrail, esir takası anlaşmasında 4 ülkenin ara buluculuğunu istiyor

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Hamas: İsrail, esir takası anlaşmasında 4 ülkenin ara buluculuğunu istiyor

Hamas'ın Batı Şeria sorumlusu Salih el-Aruri, İsrail'in, Filistinli gruplarla yapmayı planladığı esir takası anlaşmasında Türkiye, Almanya, Mısır ve Katar'ın ara buluculuk yapmasını istediğini söyledi.

Hamas'ın Batı Şeria sorumlusu Salih el-Aruri, İsrail'in, Filistinli gruplarla yapmayı planladığı esir takası anlaşmasında Türkiye, Almanya, Mısır ve Katar'ın ara buluculuk yapmasını istediğini söyledi.

Hamas'a bağlı El-Aksa Televizyonuna konuşan Aruri, "İsrail, Mısır, Türkiye, Almanya ve Katar'dan takas anlaşmasına müdahil olmasını istiyor. Biz ise işgalciye, karşılıksız hiç bir şey vermeyeceğiz." dedi.

Esir takası anlaşmasında önemli bir şey olmadığını sadece ara buluculara yol haritası sunduklarını kaydeden Aruri, başta müebbet hapis cezası alanlar olmak üzere tutukluların serbest kalması için esir takası anlaşmasından başka yol olmadığına değindi.

Gilboa Hapishanesinden kaçtıktan sonra yakalanan 6 Filistinliyle ilgili olarak Aruri, "Firar, Siyonist toplumu derinden etkiledi. 6 Filistinli İsrail'e tokat attı ve Filistin toplumuna, özgürlüğüne kavuşması gereken tutuklular olduğunu hatırlattı. Bizim görevimiz de işgalciye rağmen onları hapisten kurtarmak." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve esirler dosyası sorumlusu Zahir Cebbarin, 22 Eylül'de, İsrail ile aralarında aracılık yapanlara esir değişimine ilişkin bir çerçeve teklifinde bulunduklarını ancak karşı taraftan henüz bir cevap gelmediğini açıklamıştı.

Firari tutukluların hepsi yakalanmıştı

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

?Hapisten kaçan Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile Filistin İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Mahmud Abdullah Arıda 10-11 Eylül tarihlerinde İsrail güçlerince yakalanmıştı.

Diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ile Munadil Yakub Nufeyat'ın da 19 Eylül'de İsrail güçlerince yakalanmasıyla firari tutuklu kalmamıştı.

Filistin Esir Cemiyeti'nin verilerine göre, 6 Eylül 2021 itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
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