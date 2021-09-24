Hamas: İsrail esir dosyasıyla ilgilenmeye karar verdi, taleplerimiz karşılanırsa takasa hazırız - Haberler
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Hamas: İsrail esir dosyasıyla ilgilenmeye karar verdi, taleplerimiz karşılanırsa takasa hazırız

AA / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Haberler | Güncel
Hamas: İsrail esir dosyasıyla ilgilenmeye karar verdi, taleplerimiz karşılanırsa takasa hazırız

Hamas'ın Yurt Dışı Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk, İsrail'in esirler dosyasıyla ilgilenmeye karar verdiğini ve taleplerinin karşılanması halinde Tel Aviv'le esir takasına hazır olduklarını belirtti.

Hamas'ın Yurt Dışı Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk, İsrail'in esirler dosyasıyla ilgilenmeye karar verdiğini ve taleplerinin karşılanması halinde Tel Aviv'le esir takasına hazır olduklarını belirtti.

Ebu Merzuk, Al Araby Al Jadeed haber sitesine yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında esir takası dosyasında gelişmeler olduğunu ifade etti.

İsrail'in bazı gecikmeler sonrası esir dosyasıyla ilgilenmeye karar verdiğini aktaran Ebu Merzuk, söz konusu gecikmelerin "esir meselesinin Gazze'nin yeniden imarı meselesiyle ilişkilendirilmesi, İsrailli güvenlik heyetinin Yahudi bayramları sürecinde Kahire'yi ziyaret ederek Mısır tarafıyla takas dosyasını görüşmesi ve İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ın beraberinde esir meselesinden sorumlu kişilerin bulunduğu bir heyetle Şarm eş-Şeyh'i ziyaret etmesinden" kaynaklandığını aktardı.

Hamas'ın talepleri karşılanırsa birkaç hafta içinde esir dosyası hazır

İsrail'in oyalama ve vakit kazanma çabası içinde olduğunu dile getiren Ebu Merzuk, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın taleplerini karşılaması durumunda gelecek birkaç hafta içinde dosyanın hazır olacağını bildirdi.

Ebu Merzuk, "İsrail'in Gazze'nin yeniden imarı meselesini esir takasıyla ilişkilendirmekten vazgeçeceğinden emindik. Çünkü bu mantıksız bir şart. Dünya üzerindeki tüm savaşlarda savaşın sonunda esir takası anlaşmaları yapılır. Hamas'ın da bu konudaki politikası net. Esire karşı esir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun Gazze'nin yeniden imarından yana olduğuna ve ABD'nin de bölgede sükunet istediğine dikkati çeken Ebu Merzuk, İsrail'in bu talepleri göz ardı edemeyeceğini kaydetti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında ise 2'si asker 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı.

Son dönemde Hamas'ın elindeki İsraillilere karşılık İsrail hapishanelerindeki Filistinliler için yapılacak muhtemel bir esir takası meselesi konuşuluyor. Tel Aviv yönetimi esir değişimi için Gazze'nin imarı ve ablukanın kaldırılmasına ilişkin dosyaların birbiriyle ilişkilendirilmesini istese de Hamas buna karşı çıkıyor.

AA / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Son Dakika Haberleri
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