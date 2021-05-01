Hamas iptal edilen seçimler için yol haritası belirlemek üzere adaylığı açıklanan siyasilerle görüşmeler yapıyor
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Hamas iptal edilen seçimler için yol haritası belirlemek üzere adaylığı açıklanan siyasilerle görüşmeler yapıyor

Hamas iptal edilen seçimler için yol haritası belirlemek üzere adaylığı açıklanan siyasilerle görüşmeler yapıyor
Anadolu Ajansı / Alaa Mohamed Aboueleinin Aly - Haberler | Güncel

Hamas Siyasi Büro Üyesi Hüsam Bedran, iptal edilen seçimlere ilişkin bir yol haritası belirlemek üzere seçimlerde adaylığı açıklanan siyasi parti ve isimlerle görüştüklerini belirtti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Hüsam Bedran, iptal edilen seçimlere ilişkin bir yol haritası belirlemek üzere seçimlerde adaylığı açıklanan siyasi parti ve isimlerle görüştüklerini belirtti.

Hamas'a ait El-Aksa televizyonunda bir konuşma yapan Bedran, Filistin'de 22 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimlerin ertelenmesinin ardından Filistinlilerin seçim haklarının çalınmasını istemediklerini belirtti.

Bedran, Hamas'ın, uygulanabilir bir yol haritası belirlemek için seçimlere katılacağı açıklanan partiler ve seçim listelerinde yer alan isimlerle görüşmelere başladığını ifade ederek, gelecek dönem için bir strateji belirlemek amacıyla tüm taraflarla gerçekçi diyalog kurmak istediklerini söyledi.

Filistin seçimlerinin yapılması gerektiği konusunda hem fikir olunduğuna dikkati çeken Bedran, diyaloğun Filistin birlik ve beraberliği için en sağlıklı ve en doğru yol olduğunu söyledi.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, önceki gün Filistinli Liderler Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in, Filistin seçimlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yapılmasına izin vermediğini belirtmiş ve Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin katılımı güvence altına alınıncaya kadar seçimleri ertelediklerini duyurmuştu.

Abbas söz konusu kararın, İsrail'i seçimler konusunda ikna etmeye yönelik tüm uluslararası çabaların başarısızlığından sonra alındığını vurgulamıştı.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Kararnamede, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaa Mohamed Aboueleinin Aly

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