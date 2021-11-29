Hamas, İngiltere'nin kendisini terör listesine alma kararına karşı dava açacak

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, İngiltere'nin, hareketin terör listesine alınmasıyla ilgili aldığı karara hukuki yollardan karşı koyacaklarını duyurdu.

Filistinli Mülteci Araştırmaları Merkezi'nin çevrim içi düzenlediği panelde konuşan Ebu Merzuk, İngiltere'nin kararına karşı etkin bir şekilde çeşitli kurum ve örgütlerle çalıştıklarını, avukatlar aracılığıyla dava açacaklarını söyledi.

Ebu Merzuk, "Alınan kararın iptali için İngiliz avukatlarla bir strateji üzerine çalışıyoruz" dedi.

Konuşmasında ülkenin iç meselelerine değinen Ebu Merzuk, Filistin yönetimi ve Fetih Hareketi'ne "Filistin halkının çıkarları temelinde uzlaşı, ortaklık ve mücadele programı konusunda anlaşmaya varılması" çağrısında bulundu.

Ebu Merzuk, "Hamas'ın bölünmekten sağladığı bir çıkar yok. Vatanı, değişmez esasları ve direnişi korumak istiyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere, Hamas'ı terör örgütü ilan etti

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 19 Kasım'da sunulan düzenlemenin parlamento tarafından onaylanmasının ardından Hamas'ın, yasaklı terör örgütü listesine dahil edildiği belirtilmişti.

Bu kararın, Hamas üyelerinin veya gruba destek çağrısında bulunanların 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, terör örgütleri listesinin karar çerçevesinde güncellendiği ifade edildi.

Daha önce Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nı terör örgütü ilan eden İngiltere, son adımıyla siyasi kanadı da yasaklamış oldu.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri

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