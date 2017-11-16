Hamas'ın "Zevvari'yi Mossad Öldürdü" Açıklaması

Tunus'ta geçen yıl evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden İzzeddin el-Kassam Tugayları Üyesi Muhammed Zevvari'nin eşi Macide Salih, suikastın Mossad tarafından işlendiğinin açıklanmasının ardından Tunuslu yetkililere "gerçeklerin ortaya çıkarılması konusunda destek olmaları" çağrısında bulundu.



Hamas'ın "Zevvari suikastını İsrail gizli servisi Mossad'ın yaptığını" açıklamasının ardından, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Salih, "Tunus Cumhurbaşkanına ve hükümetine ülkelerinin bir evladı olan Zevvari'nin suikastıyla ilgili gerçeklerin açığa kavuşturulması konusunda destek olmaları çağrısında bulunuyorum." dedi.



Eşine yönelik suikastta Mossad ajanlarına yardım eden Tunuslu kişi ve tarafların Hamas tarafından açıklanmasını temenni ettiğini söyleyen Salih, "Hamas'ın aynı zamanda bu davanın soruşturmasını hızlandırmada, faillerin ortaya çıkarılmasında ve dosyaya zarar verilmemesi konusunda da Tunus makamlarını teşvik etmelerini umuyorum." diye konuştu.



Salih, "Suikast dosyasındaki gelişmelerin üzerinde durmak ve araştırmaları hızlandırma konusunda ilgili makamlar üzerinde baskı oluşturmak için, Zevvari'nin ölümünün birinci yılında bir basın toplantısı düzenlemek istiyorum. Bu konuda etkili tüm tarafları destek olmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.



Hamas yöneticilerinden Muhammed Nizal, bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, "Zevvari suikastının Mossad tarafından gerçekleştirdiğine dair ellerinde kesin delil bulunduğunu" açıklamıştı.



Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari, 15 Aralık 2016'da Safaks kentindeki evinin önünde yabancı olduğu ileri sürülen silahlı kişiler tarafından öldürülmüştü. Suikastın ardından yapılan açıklamalarda olayın arkasında İsrail'in olduğu iddia edilmişti.