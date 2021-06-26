Hamas'ın yaz kampı
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Hamas'ın yaz kampı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Filistinli gençlerin çeşitli gösterilerle hünerlerini sergilemesi İzzeddin el Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Bilal'in basın açıklaması GAZZE - Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları'nın düzenlediği yaz kampında askeri eğitim gören Filistinli gençler zorlu eğitim...

Filistinli gençlerin çeşitli gösterilerle hünerlerini sergilemesi

İzzeddin el Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Bilal'in basın açıklaması GAZZE - Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları'nın düzenlediği yaz kampında askeri eğitim gören Filistinli gençler zorlu eğitim şartlarından geçiyor. Yaz kampına katılan Filistinliler, çeşitli gösterilerle hünerlerini sergiledi.

Hamas'ın yaz kampı
Hamas'ın yaz kampı
Hamas'ın yaz kampı
Hamas'ın yaz kampı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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