Hamas'ın yaz kampı
Filistinli gençlerin çeşitli gösterilerle hünerlerini sergilemesi İzzeddin el Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Bilal'in basın açıklaması GAZZE - Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları'nın düzenlediği yaz kampında askeri eğitim gören Filistinli gençler zorlu eğitim...
Filistinli gençlerin çeşitli gösterilerle hünerlerini sergilemesi
İzzeddin el Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Bilal'in basın açıklaması GAZZE - Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları'nın düzenlediği yaz kampında askeri eğitim gören Filistinli gençler zorlu eğitim şartlarından geçiyor. Yaz kampına katılan Filistinliler, çeşitli gösterilerle hünerlerini sergiledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı