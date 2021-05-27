Son dakika haberleri | Hamas'ın Gazze sorumlusu Sinvar, varılan ateşkese ilişkin AA muhabirinin sorunlarını yanıtladı (2)
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Son dakika haberleri | Hamas'ın Gazze sorumlusu Sinvar, varılan ateşkese ilişkin AA muhabirinin sorunlarını yanıtladı (2)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar, İsrail'in 10 Mayıs'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı 11 gün süren saldırılara, ardından Tel Aviv yönetimi ile Filistinli direniş grupları arasında varılan ateşkese ilişkin AA muhabirinin sorunlarını yanıtladı.

Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar, İsrail'in 10 Mayıs'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı 11 gün süren saldırılara, ardından Tel Aviv yönetimi ile Filistinli direniş grupları arasında varılan ateşkese ilişkin AA muhabirinin sorunlarını yanıtladı.

Son dakika haberleri | Hamas'ın Gazze sorumlusu Sinvar, varılan ateşkese ilişkin AA muhabirinin sorunlarını yanıtladı (2)
Son dakika haberleri | Hamas'ın Gazze sorumlusu Sinvar, varılan ateşkese ilişkin AA muhabirinin sorunlarını yanıtladı (2)
Son dakika haberleri | Hamas'ın Gazze sorumlusu Sinvar, varılan ateşkese ilişkin AA muhabirinin sorunlarını yanıtladı (2)
Son dakika haberleri | Hamas'ın Gazze sorumlusu Sinvar, varılan ateşkese ilişkin AA muhabirinin sorunlarını yanıtladı (2)
Son dakika haberleri | Hamas'ın Gazze sorumlusu Sinvar, varılan ateşkese ilişkin AA muhabirinin sorunlarını yanıtladı (2)
Son dakika haberleri | Hamas'ın Gazze sorumlusu Sinvar, varılan ateşkese ilişkin AA muhabirinin sorunlarını yanıtladı (2)
Son dakika haberleri | Hamas'ın Gazze sorumlusu Sinvar, varılan ateşkese ilişkin AA muhabirinin sorunlarını yanıtladı (2)
Son dakika haberleri | Hamas'ın Gazze sorumlusu Sinvar, varılan ateşkese ilişkin AA muhabirinin sorunlarını yanıtladı (2)
Son dakika haberleri | Hamas'ın Gazze sorumlusu Sinvar, varılan ateşkese ilişkin AA muhabirinin sorunlarını yanıtladı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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