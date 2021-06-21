Hamas'ın Gazze Sorumlusu Sinvar, BM Özel Koordinatörü ile görüşmesinin olumsuz geçtiğini belirtti
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Hamas'ın Gazze Sorumlusu Sinvar, BM Özel Koordinatörü ile görüşmesinin olumsuz geçtiğini belirtti

Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile gerçekleştirdiği görüşmenin olumsuz olduğunu söyledi.

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile gerçekleştirdiği görüşmenin olumsuz olduğunu söyledi.

Gazze'ye yönelik ablukanın hafifletilmesi ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında bugün Gazze'ye geçen Wennesland, Sinvar ile ofisinde bir araya geldi.

Görüşmenin akabinde basına açıklamada bulunan Sinvar, İsrail'in Filistin halkına ve tutuklulara dönük politikasını değiştirmediğini ve Gazze'deki insani durumun çözümüne ilişkin de ufukta hiçbir işaret görünmediğini belirtti.

Wennesland'la görüşmesinin kötü ve olumsuz geçtiğini dile getiren Sinvar, "İsrail, Gazze'deki ablukayı hafifletme konusunda direniş güçlerine şantaj uyguluyor. Biz de Hamas olarak bu şantajı kabul etmediğimizi söyledik." dedi.

Sinvar, bir sonraki aşamada atılacak adımın belirlenmesi için Gazze'deki diğer direniş güçleriyle toplantı yapmayı düşündüklerini ve bunu BM heyetine ilettiklerini kaydetti.

Hamas yetkilisi, "Görünen o ki İsrail halkımızın verdiği mesajı anlamamış. Bu nedenle İsrail'e yeniden baskı yapmak için direnişin net bir şekilde uygulanması gerekiyor. İsrail'e karşı baskı ve direniş tutumu sergilememiz gerektiği açıkça görünüyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Filistinli direniş güçleri, ablukanın kaldırılması ve Gazze'nin yeniden imar edilmesine izin verilmesini isterken, İsrail, imara karşılık, Hamas'ın elindeki 4 İsraillinin serbest bırakılmasını istiyor. Hamas ise İsraillilerin serbest bırakılması için esir takası yapılmasını şart koşuyor.

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Sinvar, BM Özel Koordinatörü ile görüşmesinin olumsuz geçtiğini belirtti
Hamas'ın Gazze Sorumlusu Sinvar, BM Özel Koordinatörü ile görüşmesinin olumsuz geçtiğini belirtti
Hamas'ın Gazze Sorumlusu Sinvar, BM Özel Koordinatörü ile görüşmesinin olumsuz geçtiğini belirtti
Hamas'ın Gazze Sorumlusu Sinvar, BM Özel Koordinatörü ile görüşmesinin olumsuz geçtiğini belirtti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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